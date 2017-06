Salute mentale: Fondazione Di Liegro: il 21 giugno a Roma convegno e indagine su disagio psichico e reti di cura

“Riprendersi: Reti di cura e disagio psichico” è il tema del convegno in programma il 21 giugno a Roma presso l’Auditorium di via Rieti 13 (ore 9). Nel corso dell’incontro verrà presentata “Reti di cura e disagio psichico – Indagine sulla salute mentale a Roma”, un’indagine esclusiva promossa dalla Fondazione internazionale Don Luigi Di Liegro e dalla Fondation d’Harcourt. “L’esperienza fin qui acquisita dalla fondazione, da molti anni impegnata nella realizzazione di attività a sostegno di persone con disagio psichico e i loro familiari nell’area romana e laziale – si legge in un comunicato -, ha permesso di maturare un patrimonio di competenze, di risorse umane specialistiche e di conoscenze e approfondimento della realtà del territorio. Da tutto questo emerge che il disagio mentale è in aumento in tutte le fasce di età e a ogni livello socio-economico”. Obiettivo dell’indagine, “affrontare il fenomeno del disagio psichico nella città di Roma, andando a rilevare e valutare il rapporto tra bisogni degli utenti e offerta pubblica dei servizi interpellando tutti i protagonisti coinvolti”. Al convegno interverranno fra gli altri, p. Sandro Barlone, presidente Fondazione Di Liegro; Gaia Montauti d’Harcourt (Fondation d’Harcourt); Laura Baldassarre, assessore alla Persona, scuola e comunità sociale; il sindaco di Roma Virginia Raggi e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti; la sociologa Carla Collicelli e alcuni responsabili di dipartimenti di salute mentale romani.