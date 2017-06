Rifugiati: Amnesty su procedura d’infrazione per Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria, “solidarietà non deve venir meno”

Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria saranno sottoposte a una procedura d’infrazione per non aver dato seguito al programma dell’Unione europea di ricollocazione dei rifugiati arrivati in Grecia e in Italia. “La decisione della Commissione europea dice chiaramente che agli Stati membri non sarà consentito evitare di accogliere i rifugiati – ha dichiarato in proposito la direttrice dell’Ufficio di Amnesty International presso l’Unione europea, Iverna McGowan -. La solidarietà è la componente chiave di una risposta equa e umana dell’Europa ai rifugiati. Oggi Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria hanno compreso che venir meno agli impegni in favore di persone che fuggono per salvarsi la vita ha delle conseguenze. Gli altri Stati membri dovrebbero prendere l’iniziativa di rispettare gli impegni assunti prima di subire la stessa procedura”.