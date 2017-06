Povertà: Milano, bilancio sociale Opera San Francesco. Pedroni (Fondazione Somaschi), “la partita si gioca sulla coesione sociale”

“La vera partita della povertà si gioca sul tema della coesione sociale: è ormai chiaro infatti che le migrazioni stanno cambiando profondamente il tessuto della nostra società. Il problema, però, è che le comunità che dovrebbero assorbirsi e integrarsi rischiano invece di diventare conflittuali, dando vita a una disgregazione pericolosa”. È questo il monito di Valerio Pedroni, responsabile della Fondazione Somaschi onlus, intervenuto stamane a Milano durante la conferenza di presentazione alla stampa del bilancio sociale 2016 dell’Opera San Francesco. Secondo Pedroni, sono tanti gli errori commessi dai media nella narrazione della povertà e del fenomeno migratorio, dato che “troppo spesso si punta sull’aspetto emotivo, creando in tal modo un risentimento sociale dannoso. Occorre – ha detto l’esperto – tornare il prima possibile a una narrazione positiva, che sgombri il campo dagli stereotipi dannosi sui migranti, i quali rischiano di amplificare la diffidenza verso queste comunità”. All’evento di questa mattina ha preso parte anche il direttore delle Politiche sociali comune di Milano, Claudio Minoia, che ha elogiato l’impegno dell’amministrazione Sala sul versante della povertà. Ma, allo stesso tempo, ha indicato i punti critici sui cui c’è ancora molto da fare: “Negli ultimi due anni – ha spiegato Minoia – abbiamo dovuto fronteggiare due grandi emergenze che rischiano seriamente di avere come effetto principale quello di creare nuovi poveri. Da un lato, c’è stato il boom degli sbarchi, con il conseguente afflusso di migranti che sono arrivati nelle strutture d’accoglienza della nostra città, tra cui richiedenti asilo e rifugiati. Dall’altro, stiamo assistendo al protrarsi dell’emergenza casa. A Milano, occorre specificarlo, non si muore di fame, ma il fenomeno degli sfratti per morosità è il tema sociale su cui facciamo più fatica a trovare una risposta”.