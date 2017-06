Politica: dibattito sul futuro dell’Ue. Incontri del Gruppo Spinelli nelle capitali europee. Prossima tappa a Madrid

Madrid è la prossima tappa del ciclo di dibattiti che il Gruppo Spinelli sta conducendo nelle capitali europee per discutere delle “trasformazioni che l’Ue dovrà affrontare nei prossimi anni per affrontare le sfide e le attese dei cittadini verso una cooperazione più stretta”. Dopo Bruxelles, Roma, Berlino e Varsavia, venerdì 16 giugno personalità politiche spagnole saranno invitate a confrontarsi con rappresentanti politici europei sulle “proposte concrete per il futuro dell’Europa contenuta nel recente Libro bianco della Commissione europea, le risoluzioni principali adottate dal Parlamento europeo negli ultimi mesi e la road-map presentata dal governo spagnolo per il rilancio della zona euro”, spiegano gli organizzatori. L’incontro prevede due momenti tematici principali: “crescita economica, sicurezza, migrazione: quali soluzioni europee?” è il primo, e nella seconda parte dell’incontro: “il futuro del progetto politico europeo: verso un’unione federale?”. Nel nutrito elenco d’interventi di leggono i nomi di Joaquìn Almunia, già vice-presidente della Commissione europea, Luis Garicano, vice-presidente dell’Alleanza dei liberali e democratici per l’Europa (Alde), il parlamentare europeo Elmar Brok, che è anche co-presidente del Gruppo Spinelli e presidente dell’Unione dei federalisti europei, Inigo Mendez de Vigo, ministro spagnolo per l’istruzione e la cultura. L’incontro è organizzato in collaborazione con l’Elcano Royal Institute.