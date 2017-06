Norvegia: Trondheim, sarà dedicata a Giovanni Paolo II piazza antistante nuova cattedrale cattolica di St. Olav

Sarà dedicata a Giovanni Paolo II la piazza antistante la nuova cattedrale cattolica di St. Olav a Trondheim. L’annuncio è stato dato dal vescovo Bernt Eisvig, dopo una breve cerimonia in cui la placca commemorativa che ricorda il viaggio di Giovanni Paolo II nei Paesi nordici nel giugno 1998 è stata murata sul campanile del nuovo edificio della cattedrale. La placca ornava già l’edificio della vecchia cattedrale che è stato abbattuto e ricostruito. La nuova cattedrale è stata consacrata il 19 novembre 2016. L’iter amministrativo presso il municipio cittadino per intitolare la piazza al Papa polacco durerà ancora un paio di mesi, ma la diocesi si prepara a festeggiare l’evento in autunno. “Il Papa è stato un apriporta per la cooperazione ecumenica nel nostro Paese quando ha visitato la Norvegia. Dopo la visita del Papa il dialogo tra le nostre due grandi chiese, luterana e cattolica, è migliorato; egli ha gettato le basi per il dialogo eccellente che abbiamo oggi”, ha dichiarato attraverso il sito della diocesi Albert Vold, economo della diocesi che seguirà l’iter burocratico. Per il vescovo Eisvig questo evento “sarà particolarmente lieto per la parte polacca della comunità e rafforzerà i rapporti con essa”.