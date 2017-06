Migranti: Intersos su rifugiato sudanese annegato a Ventimiglia, “lo Stato non può chiudere gli occhi”

Un giovane rifugiato sudanese ha perso la vita annegando nelle acque del mare alla foce del fiume Roya, a Ventimiglia, sulle cui rive vivono da mesi in condizioni di estremo degrado circa 250 persone. Ne dà notizia oggi l’organizzazione umanitaria Intersos, che tra i vari progetti nel mondo è presente a Ventimiglia con un team mobile di assistenza ai minori stranieri non accompagnati e un presidio medico. “Dalle informazioni che abbiamo raccolto – racconta Daniela Zitarosa, assistente legale del progetto Intersos a Ventimiglia – la vittima è un ragazzo sudanese che era entrato in acqua vestito e poi è stato trascinato via dalla forte corrente. Da tempo denunciamo la condizione di inaccettabile degrado del campo sorto sotto il ponte sulle rive del fiume Roya: 250 persone, un terzo delle quali monitorate come minori non accompagnati, vivono da mesi senza accesso all’acqua e ai servizi igienici, in condizioni di estremo disagio e vulnerabilità”. “È una morte che fa rabbia e di fronte alla quale lo Stato non può chiudere gli occhi – afferma Cesare Fermi, responsabile migrazione di Intersos – perché nasce da una perdurante e vergognosa condizione di degrado, deliberatamente alimentata nel territorio di Ventimiglia da una politica di militarizzazione, repressione e negazione dell’accoglienza: respingimenti arbitrari di minori da parte della polizia di frontiera sul lato francese, rastrellamenti e deportazioni sul lato italiano. Sul fiume Roya, le persone vivono in una condizione igienico – sanitaria che sarebbe impensabile nei campi del Medio Oriente o dell’Africa nei quali Intersos lavora. Non ci può essere gestione dei flussi migratori senza il rispetto dei diritti umani e della dignità delle persone”.