Messaggio Giornata mondiale dei poveri: mons. Ruiz Arenas, nessuno è “esonerato dalla preoccupazione per i poveri”

“Papa Francesco è coerente con quello che predica e vive, e ci esorta perché nessuno possa sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale”. Ne è convinto monsignor José Octavio Ruiz Arenas, segretario del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, intervenuto oggi in Sala Stampa vaticana alla presentazione del messaggio per la Giornata mondiale dei poveri, che si celebrerà per la prima volta quest’anno, il 19 novembre, come ha disposto Francesco al termine del Giubileo. “Papa Francesco – ha fatto notare Ruiz Arenas – ritiene che per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica e considera tale opzione come una forma speciale di primazia nell’esercizio della carità cristiana, della quale dà testimonianza con tutta la tradizione della Chiesa”, che “fin dall’inizio si è preoccupata dei poveri, anzi, nei primi secoli il suo impegno di aiuto e condivisione è stato un segno luminoso di autenticità”. Per questo il Papa, ha proseguito il segretario, “insiste molto sull’urgenza di un’inclusione sociale dei poveri e, riguardo a questo aspetto, ha dedicato una particolare attenzione nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium. Ogni cristiano e ogni comunità, dice Papa Francesco, sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi pienamente nella società; questo suppone l’impegno di tutti ad essere docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e a soccorrerlo”.