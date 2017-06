Messaggio Giornata mondiale dei poveri: mons. Fisichella (Santa Sede), il Papa pranzerà con almeno 500 poveri in Aula Paolo VI

“Papa Francesco sarà direttamente coinvolto nella celebrazione di questa Giornata che lo vedrà presiedere la Santa Eucaristia nella Basilica di San Pietro, insieme a tanti poveri e ai volontari”. Lo ha annunciato monsignor Rino Fisichella, durante la conferenza stampa di presentazione del messaggio per la Giornata mondiale dei poveri. Partecipare a questo evento, oltre a partecipare alla Messa, vuol dire anche “aprire le proprie case per ospitare i poveri, con un invito a pranzo”. “Come farà il Papa stesso”, ha annunciato Fisichella, perché il 19 novembre, “dopo la Messa nella basilica di San Pietro pranzerà in Aula Paolo VI con almeno 500 poveri”. “Per i volontari – ha proseguito il vescovo – è prevista una Veglia di preparazione il 18 novembre nella Chiesa di San Lorenzo fuori le Mura per fare memoria del grande santo romano che elevando la figura del povero a vero e unico ‘tesoro’ della Chiesa, si consegnò al martirio, a testimonianza perenne del suo servizio di carità. Sarà un momento per esprimere anche il ringraziamento per quanti quotidianamente e in silenzio vivono il servizio dell’assistenza ai poveri, e un invito perché tanti altri si uniscano alla loro testimonianza”. “L’invito del Santo Padre è rivolto alla Chiesa intera, così come agli uomini e alle donne di buona volontà”, ha fatto notare Fisichella: “Tutti sono provocati ad ascoltare il grido di aiuto dei poveri”. Più concretamente, le Chiese particolari sono invitate a “trovare tutte le forme più adeguate per dare continuità a quanto già esiste e che segna la vita del vasto mondo del volontariato”. Per permettere ai sacerdoti e al mondo del volontariato di vivere ancora più intensamente questi momenti, il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione ha predisposto un sussidio pastorale che sarà disponibile a partire dal mese di settembre.