Educazione: Ucsi Sardegna, il 20 giugno convegno su “La sfida di don Milani”

Sarà dedicato a “La sfida di don Milani” il convegno che si svolgerà a Cagliari, martedì 20 giugno, per iniziativa dell’Unione cattolica stampa italiana della Sardegna, dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Cagliari, dell’Azione cattolica e del Movimento ecclesiale impegno culturale. L’iniziativa, nel cinquantesimo anniversario della morte del priore di Barbiana, prenderà il via alle 18.30 presso l’aula magna della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna (Pfts). Dopo i saluti introduttivi di padre Francesco Maceri, preside della Facoltà, prenderà la parola don Felice Nuvoli, docente all’Università di Cagliari e alla Pfts, che parlerà de “La pedagogia del priore di Barbiana”. Seguirà l’intervento del giornalista Bruno Terlizzo dedicato al “La Chiesa al tempo di don Milani” prima di dare spazio al dibattito, con interventi programmati. Le conclusioni saranno affidate all’arcivescovo di Cagliari, monsignor Arrigo Miglio.