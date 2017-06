Disabilità: Istituto Serafico di Assisi, presentata una mostra e un concorso nazionale sull’editoria tattile

Da oggi e fino a sabato 17 giugno l’Istituto Serafico di Assisi, in collaborazione con la Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi Onlus, la Fondazione Robert Hollman e il Comune di Assisi, ospita per la prima volta un’esposizione di libri tattili d’artista e incontri sull’editoria tattile dal tema “Aspettando… tocca a te”. L’editoria tattile consente agli ipovedenti e ai non vedenti la scoperta dei libri attraverso il tatto, sollecitando l’immaginazione e il pensiero. Questa mattina presso la Sala del Capitano del Popolo di Assisi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della mostra e del IV concorso nazionale di editoria tattile illustrata “Tocca a Te” che si terrà al Serafico dal 16 al 18 giugno. Oltre 200 bozzetti saranno accolti, i migliori si aggiudicheranno l’accesso al concorso internazionale Typhlo & Tactus 2017 che si terrà nel prossimo mese di ottobre a Dijon in Francia. Sono intervenuti il presidente dell’Istituto Serafico, Francesca Di Maolo, l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Assisi, Claudia Maria Travicelli, il responsabile della produzione dei libri tattili illustrati della Federazione, Pietro Vecchiarelli.