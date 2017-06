Diocesi: Udine, domani al Museo diocesano si svela la statua di san Sebastiano restaurata

Verrà presentato nel pomeriggio di domani, mercoledì 14 giugno, ad Udine, il restauro della statua lignea raffigurante san Sebastiano, attribuita a Domenico da Tolmezzo e risalente alla fine del XV secolo. Proveniente dalla chiesa di sant’Andrea nella frazione di Madrisio di Fagagna, l’opera è custodita dal 1971 presso il Museo diocesano di Udine e Gallerie del Tiepolo. “Posto in piedi con le braccia legate sul dorso ad una parasta rinascimentale – si legge in una nota – il san Sebastiano ha un volto dolce ben intagliato, incorniciato da un a capigliatura ‘a caschetto’, tipica dei santi di Domenico da Tolmezzo e conforme alla più diffusa iconografia rinascimentale per il santo”. La statua era stata sottoposta ad un precedente restauro (anni ’70) che però “con l’intento di asportare una ridipintura a finto marmo”, tolse “anche la cromia originale sottostante”. Così, il prezioso restauro concluso da pochi giorni “regala oggi nuova luce alla statua”. Un intervento reso possibile grazie al contributo della Provincia di Udine e della Fondazione Friuli. “L’intervento – prosegue la nota – rappresenta l’ennesimo tassello del significativo impegno dell’istituzione museale diocesana sul fronte della tutela e della conservazione delle opere d’arte in esso custodite”. Domani pomeriggio, a partire dalle 16, interverranno il vicario generale dell’arcidiocesi, mons. Guido Genero, il direttore del Museo, Giuseppe Bergamini, il parroco di Madrisio, don Giorgio Fabro, Elisabetta Francescutti, funzionario della Soprintendenza, i restauratori Lucio Zambon e Ginevra Pignagnoli, il presidente della Provincia di Udine, Pietro Fontanini e il presidente della Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini.