Diocesi: Milano, dibattito con card. Scola su “Postcristianesimo? Il malessere e le speranze dell’Occidente”

L’arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, interverrà domani pomeriggio a Milano a un dibattito dal titolo “Postcristianesimo? Il malessere e le speranze dell’Occidente”, ispirato al suo ultimo libro. L’incontro, in programma alle 17 nell’aula magna dell’università Bicocca di Milano (Edificio U6, piazza dell’ateneo nuovo 1), vedrà il cardinale dialogare con il giornalista Salvatore Carrubba e con il filosofo Mario Vergani. Ma al dibattito prenderanno parte anche Guido Veronese, psicoterapeuta in contesti di violenza e di guerra, Enrico Corno, studente di medicina e Lubna Ammoune, giornalista musulmana di origini siriane. Al centro della discussione ci saranno i temi del declino europeo, la tragedia dei migranti, l’incremento della povertà, ma anche lo sfruttamento ambientale, la pace minacciata, le ingiustizie che condannano intere regioni del nostro pianeta. Da vescovo, Scola sollecita anzitutto l’emergere di una “nuova laicità” nella società plurale. La crisi è diffusa dappertutto – spiega la Curia in una nota – “eppure una via d’uscita c’è: superando una malintesa contrapposizione tra sacro e profano, concentrandosi sulle cose buone da fare, restituendo valori e certezze a un mondo sfiduciato. In cui l’economia diventa scambio di relazioni, il mercato un fatto di dinamica culturale e il compito virtuoso della religione contenere la violenza”.