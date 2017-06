Corpus Domini: Firenze, giovedì 15 giugno il card. Betori presiede messa e processione

L’arcivescovo di Firenze, il cardinale Giuseppe Betori, presiederà giovedì 15 giugno, con inizio alle 20.30 nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, la celebrazione eucaristica per la solennità del Corpus Domini. Seguirà la processione, per le vie del centro cittadino che partendo da piazza Duomo, passando davanti alla sede della Misericordia, percorrerà via Martelli, via Gori per concludersi nella Basilica di san Lorenzo. “Alla processione – si legge in una nota – parteciperanno Unitalsi, Misericordie, Terz’Ordini” oltre ai “bambini che hanno fatto quest’anno la prima comunione”. A delimitare il percorso saranno collocate composizioni di fiori offerte dall’Opera del Duomo che si occuperà della vigilanza.