Colombia: verso la visita del Papa, sussidi per tutti i fedeli e corsi per i giornalisti

La Conferenza episcopale colombiana (Cec) ha annunciato la pubblicazione di alcuni sussidi per la preparazione della visita apostolica di Papa Francesco in Colombia (6-10 settembre 2017). I testi prevedono la realizzazione di dieci laboratori, indirizzati a tutti i colombiani, come ha spiegato padre Juan Álvaro Zapata, segretario aggiunto dell’episcopato e membro del Comitato organizzatore della visita. Gli strumenti sono stati scritti insieme da teologi ed esperti di catechesi e sono stati editi in collaborazione con le Paoline. Alcuni laboratori saranno realizzati nelle 135 carceri del Paese e nelle scuole. Attraverso i sussidi viene ricordato il primato di Cristo nella vita di fede. E i fedeli vengono aiutati a riappropriarsi di valori come il perdono, la riconciliazione, la solidarietà, la giustizia e la pace. La Cec ha anche promosso dei corsi di aggiornamento per i giornalisti che seguiranno l’evento. Il primo corso si terrà a Bogotá il 21 giugno, il secondo il 22 giugno a Medellín, il terzo il 23 giugno a Cartagena. Infine, ci sarà un seminario di un’intera giornata il 27 giugno a Bogotá.