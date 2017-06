Avvenire: la prima pagina di domani 14 giugno. Messaggio per la Giornata dei poveri, Virginia Raggi e il blocco degli immigrati, calo delle nascite

La “povertà scandalosa” è il titolo di apertura di Avvenire, che riprende le parole del Papa nel messaggio per la prima giornata mondiale dei poveri indetta da Francesco durante il Giubileo e che si celebrerà il 19 novembre prossimo. Collegato un titolo dà conto della lettera scritta dal sindaco di Roma Virginia Raggi al prefetto della capitale per chiedere il blocco dell’invio di immigrati e profughi in città, con le relative polemiche che si sono accese. Ai due temi è dedicato anche l’editoriale. Al centro della pagina una fotocronaca richiama l’intervista alla madre italiana del terrorista che ha fatto strage a Londra e che dichiara di volersi impegnare per non cedere al male e far emergere il vero volto, pacifico e amorevole, delle religioni, islam compreso. Ancora, un richiamo sui dati demografici registrati dall’Istat e che segnalano l’ennesimo, preoccupante, calo delle nascite nel nostro Paese.