Austria: Conferenza episcopale, confronto sui temi della sicurezza nel Paese, nel mondo e nei luoghi di culto

Prima giornata dell’Assemblea plenaria estiva della Conferenza episcopale austriaca (Öbk), dedicata a un tema attuale ma inusuale per i prelati: la sicurezza. Riuniti presso il santuario mariano nazionale di Mariazell, questo insolito, a prima vista, problema per la Chiesa si presenta sia riferito alla sicurezza dello Stato e dei suoi cittadini sia per la sicurezza dei fedeli nei luoghi di culto e nei momenti liturgici, ma sia per la sicurezza dei cristiani nei Paesi dove la fede è difficile da vivere. I vescovi hanno invitato al loro incontro esperti ad alto livello del mondo militare e delle forze di sicurezza nazionali e locali. Il punto di partenza della giornata di studio, organizzata dal vescovo militare, mons. Werner Freistetter, è stata una analisi della complicata e difficile situazione della sicurezza globale: la sicurezza è un problema per la Chiesa, ha confermato il cardinale Christoph Schönborn, parlando ai media prima dell’inizio della parte accademica, e tutti “sono invitati a confrontarsi all’attuale minaccia terroristica con prudenza e fiducia in Dio”. Ma, ha precisato il presidente della Öbk, “i terroristi non governano il mondo”. Schönborn ha raccontato che durante le sue funzioni nella cattedrale di Santo Stefano a Vienna sono sempre presenti agenti in borghese, ed è aumentata la visibilità della polizia intorno ai luoghi di culto.