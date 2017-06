Solidarietà: frati Assisi, raccolto quasi 1 milione di euro grazie alla serata “Con il cuore, nel nome di Francesco”

Oltre 3 milioni di telespettatori e quasi 1 milione di euro raccolti. È questo il primo bilancio dell’evento “Con il cuore, nel nome di Francesco” andato in onda sabato sera su Raiuno. “La solidarietà dei frati di Assisi conquista gli italiani. La serata televisiva ha raggiunto oltre 3 milioni di spettatori pari al 18,18% di share”, spiega il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato, evidenziando che “la maratona benefica dei frati continua fino al 3 luglio. Per aiutare le missioni francescane in Italia e nel mondo basta inviare un sms o chiamare da rete fissa al 45515”. “Un grazie speciale – aggiunge padre Fortunato – al direttore generale Rai, Mario Orfeo, al direttore di Raiuno, Andrea Fabiano, al capo struttura Rai, Raffaella Santilli, a Carlo Conti, agli artisti che hanno ‘donato’ la loro voce per san Francesco e a quanti stanno rendendo possibile questo miracolo d’amore”. È possibile sostenere i progetti – per le zone terremotate di Norcia, le mense francescane in Italia, i piccoli colpiti da disagio psicofisico in Libano, gli anziani in difficoltà della Colombia – anche con una donazione sul conto solidarietà intestato a “Francesco d’Assisi – un uomo, un fratello onlus” (Iban IT 64 R 02008 38278 000103746115), tramite i Bancomat di UniCredit, attraverso il sito www.conilcuore.info oppure chiamando il numero verde 800333733.