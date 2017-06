Papa Francesco: a Inghilterra, Galles e Scozia, “testimoniare la vita e contribuire a cultura della verità e dell’amore”

“Papa Francesco invoca la protezione della Madonna e affida a lei, la Madre del Vivente, la causa della vita. Chiede la sua intercessione affinché coloro che credono nel Figlio possano continuare a testimoniare la vita e, insieme a tutte le persone di buona volontà, contribuiscano ad una cultura della verità e dell’amore”. E’ quanto si legge nel messaggio che Papa Francesco ha condiviso con la popolazione di Inghilterra, Galles e Scozia in preparazione alla Giornata per la vita che sarà celebrata il 18 giugno in Inghilterra e Galles. Il messaggio è stato comunicato dal nuovo nunzio apostolico in Gran Bretagna, l’arcivescovo Edward Adams, al vescovo incaricato per la Giornata, reverendo John Sherrington. “Il Santo Padre, a lode e a gloria del Creatore e del Signore della Vita – ha dichiarato Adams – assicura le sue preghiere e imparte agli organizzatori e ai partecipanti della Giornata per la vita la sua apostolica benedizione”. In ottobre ricorrerà il 50° dall’entrata in vigore nel 1967 della legge sull’aborto in Inghilterra, Scozia e Galles. “La Giornata per la vita di quest’anno – si legge in un comunicato dei vescovi cattolici di Inghilterra e Galles – ci offre un’occasione per pregare e ricordare tutte le vite perdute prima della nascita e per offrire un supporto pratico ed emotivo a donne e uomini preoccupati per una gravidanza inaspettata”. Per chi ha avuto un aborto i presuli richiamano le parole del Papa nella “Misericordia et misera”: “Non c’è peccato che la misericordia di Dio non possa raggiungere e cancellare quando trova un cuore pentito che cerca di riconciliarsi col Padre”. La Giornata intende sensibilizzare sul significato e valore della vita umana in ogni fase e condizione, dal concepimento alla morte naturale. Il ricavato della colletta che si terrà per l’occasione – la seconda – sarà destinato al Anscombe Bioethics Centre a al sostegno di altre attività della Chiesa a favore della vita.