Onu: Impagliazzo (Comunità S. Egidio) a Consiglio di sicurezza per parlare di pace in Centrafrica

Oggi a New York, dalle 16 (le 10 locali), il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, partecipa al Consiglio di sicurezza dell’Onu. L’invito nasce dall’esperienza, accumulata nel corso degli anni in campo internazionale con un lavoro di mediazione svolto in diverse aree del mondo, a partire dalla pace ottenuta per il Mozambico nell’ottobre 1992. Impagliazzo sarà ascoltato sulla difficile situazione della Repubblica centrafricana e sulle possibilità di giungere alla fine della crisi e le vie di pace da percorrere. L’Onu, attraverso il sottosegretario agli Affari politici Jeffrey Feltman, ha firmato lo scorso 9 giugno un accordo di collaborazione con Sant’Egidio sulla pace e la prevenzione dei conflitti che riconosce ufficialmente il ruolo svolto dalla Comunità nel mondo. Si può seguire l’evento in streaming a webtv.un.org