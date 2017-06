Giordania: Caritas distribuisce pacchi viveri ai musulmani durante il Ramadan

La Caritas del Regno hascemita di Giordania ha avviato un programma di distribuzione di pacchi viveri per le famiglie musulmane più indigenti del distretto di Naur, area urbana occidentale della municipalità di Amman. Il lancio dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con la locale parrocchia cattolica latina, è stato accompagnato – riferisce Fides – da discorsi e interventi di rappresentanti cristiani e musulmani – compreso quello di padre Rifat Bader, sacerdote giordano promotore del Catholic Centre for Studies and Media – che hanno sottolineato la proficua convivenza e collaborazione tra diverse comunità confessionali e religiose che continua a caratterizzare la Giordania, in un Medio Oriente stravolto dai conflitti settari. Quest’anno Caritas Giordania celebra i cinquant’anni dalla sua fondazione e dall’inizio delle sue attività ordinarie nel Regno Hascemita. Iniziative analoghe di distribuzione e aiuti a famiglie musulmane da parte di Caritas Jordan sono in programma anche in altre città della Giordania.