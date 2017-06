Diocesi: San Marco Argentano-Scalea, online il nuovo sito web della diocesi

È raggiungibile all’indirizzo www.diocesisanmarcoscalea.it il nuovo sito della diocesi di San Marco Argentano – Scalea, suffraganea dell’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano. “L’obiettivo, sin dalla fase di ideazione e progettazione del nostro lavoro, resta quello di voler garantire una certa fruibilità e facilità di accesso al sito per chiunque intenda visitarlo e/o usarlo nelle sue funzioni”, si legge in una nota dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali. “Ecco allora che diventa fondamentale la collaborazione di tutti con contributi e interventi che possano arricchire il nostro portale”, proseguono i responsabili, aggiungendo che “è necessario entrare nell’ottica che oggi il web è imprescindibile per veicolare comunicazione e per questo siamo fermamente convinti che con la giusta attenzione si possa fare la differenza sia filtrando info e contenuti di qualità e sia per raggiungere quella fascia di età che, purtroppo, non hanno avuto modo di vivere la precedente ‘era’, quella della carta, e si sono trovati catapultati nella più tecnologica dove internet, i social e l’informazione ‘mordi e fuggi’ imperano nella ‘piazza virtuale-reale’”. “Il progetto – concludono – è un continuo ‘work in progress’, aperto a quel tipo di proposte finalizzate al miglioramento e ad una sempre più chiara fruizione di temi e argomenti che caratterizzano la diocesi”.