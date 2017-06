Diocesi: Padova, più di 40mila fedeli per la “Tredicina”. Domani 11 messe e la processione per la festa di Sant’Antonio

Dopo la “Tredicina dei Giovani”, sabato sera, e le messe di ieri, Padova vive oggi la vigilia della Solennità del Santo. Fino a sabato 10 giugno, sono transitati 3.460 fedeli dinanzi alle Reliquie di Sant0’Antonio portando ad oltre 40mila il numero di passaggi nella Cappella del Tesoro dall’inizio della Tredicina. Undici – informano i frati – le Messe in programma nella giornata di festa di domani: la prima alle ore 6 del mattino; poi alle 7, alle 8, alle 9, alle 10 la Messa degli Associati al Messaggero di Sant’Antonio. Alle 11 la Santa Messa Pontificale presieduta dal vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, seguita da un Messa alle 12.15 e, alle 13, dalla Messa della Missione cattolica albanese d’Italia. Al pomeriggio una Messa alle 15.30 e la Messa Solenne presieduta dal ministro provinciale dei Frati Minori Conventuali, padre Giovanni Voltan. Alle 17 la Messa che precede la Solenne Processione delle Reliquie e della Statua di Sant’Antonio per le vie della città di Padova. Una Messa anche alle ore 19, in attesa del rientro della Processione e l’ultima messa che conclude la giornata alle ore 21. Sia la Messa Solenne delle ore 17, sia la Processione per le vie della città saranno trasmesse in diretta dall’emittente televisiva Telechiara visibile sul canale 14 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, sul canale 604 per la provincia di Verona, sul canale 74 per Trento e Bolzano e via satellite Sky 832 TVA Vicenza con copertura Europa e Nord Africa e in streaming attraverso il sito. Solo la Processione verrà ritrasmessa in differita mercoledì 14 giugno alle ore 20.50 su Telechiara. TV2000, all’interno della trasmissione “Bel tempo si spera” condotta in studio da Lucia Ascione, propone per la mattina di domani un lungo collegamento in diretta, dalle 9 alle 10.