Dialogo interreligioso: Cei, il 23 giugno una visita guidata della mostra sulla Menorà

La Segreteria generale e l’Ufficio nazionale Cei per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso (Unedi), insieme all’Unione delle Comunità ebraiche italiane ed alla Comunità ebraica di Roma, effettueranno una visita guidata della mostra sulla Menorà, la mattina del 23 giugno, presso il Museo Ebraico di Roma e in Vaticano. La visita sarà guidata da alcuni esponenti del mondo ebraico romano, che aiuteranno a cogliere i nessi artistici, liturgici e teologici tra ebraismo e cristianesimo. Saranno presenti mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, don Cristiano Bettega, direttore Unedi, mons. Francesco Giovanni Brugnaro, membro della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo, e alcuni direttori della Cei.