Terremoto: Norcia, venerdì 16 giugno il card. Bassetti inaugura il centro di comunità

Sarà il neo presidente della Conferenza Episcopale italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, ad inaugurare e benedire venerdì 16 giugno, a Norcia, il centro di comunità che sorge accanto ai resti della Chiesa della Madonna delle Grazie, crollata con il terremoto dell’ottobre scorso. La cerimonia prenderà il via alle 19. La struttura, finanziata e costruita da Caritas Italiana, è la prima dei cinque centri di comunità – edifici che ospiteranno celebrazioni eucaristiche, catechesi, incontri comunitari e momenti di socialità – realizzati col sostegno della Caritas nazionale e di delegazioni regionali nella diocesi di Spoleto-Norcia. “Gli altri – si legge in una nota – sorgeranno a Cascia, Avendita di Cascia, Campi-Ancarano di Norcia, Madonna di Costantinopoli a Cerreto di Spoleto”. Oltre al card. Bassetti saranno presenti anche l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, monsignor Renato Boccardo, il parroco di Norcia, don Marco Rufini, il direttore di Caritas italiana, mons. Francesco Antonio Soddu, il direttore della Caritas diocesana, Giorgio Pallucco, i progettisti e tecnici di Caritas Italiana. “Norcia – afferma mons. Boccardo – ora avrà un luogo antisismico dove celebrare l’eucaristia e vivere tutte le attività parrocchiali”. Si tratta di “un bel segno di speranza per questa comunità profondamente ferita dal terremoto e che attende con trepidazione la ricostruzione delle case, delle chiese e degli altri edifici”, aggiunge Boccardo, che si dice “contento della presenza del card. Bassetti: ha accettato immediatamente e con gioia l’invito”.