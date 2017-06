Teatri del Sacro: Ascoli Piceno, domani la giornata conclusiva con danza e burattini

Sarà un finale all’insegna della poesia e della magia quello che domani, domenica 11 giugno, caratterizzerà la quinta edizione de “I Teatri del Sacro”, kermesse che ha coinvolto Ascoli Piceno in una settimana intensa con un’eccezionale partecipazione di pubblico. Alle 17, il ridotto del Teatro Ventidio Basso ospiterà lo spettacolo di Daniele Debernardi del Teatro Erbamatta con una miriade di marionette fatte a mano dallo stesso artista. Andrà in scena “L’Angelo”, tratto da uno splendido racconto di Gabriel García Márquez. Alle 19, sarà poi la volta dello spettacolo “Little something” della compagnia di danza e teatro fisico “Cie Twain”. “Basato sul libro omonimo di François Garagnon – si legge in una nota – ‘Little something’ è una storia di crescita, trasformazione, evoluzione”. “Uno spettacolo poetico e affascinante – prosegue la nota – che tra parola e danza regalerà atmosfere e suggestioni uniche grazie ai suoi personaggi unici”. Per la quinta edizione de “I Teatri del Sacro” è stato pensato un finale unico: “a mostrarsi in scena – spiegano i promotori – sarà il pubblico. Il laboratorio di danza ‘Lo spazio delle relazioni’ vedrà la trasformazione di dieci volenterosi spettatori in altrettanti danzatori, guidati dal coreografo Riccardo Fusiello del progetto Sonenalé”. La performance, che sarà la restituzione finale dei loro sforzi, avrà luogo dalle 20.30 in san Pietro in Castello.