Sport e disabilità: Special Olympics, dal 12 giugno a La Spezia i Giochi nazionali estivi “Games for Inclusion”

La Spezia è pronta ad accogliere, per il secondo appuntamento dei Giochi nazionali estivi Special Olympics 2017 (11-15 giugno) circa 1000 atleti provenienti da 15 regioni italiane, 73 Team Special Olympics presenti sul territorio nazionale e 7 delegazioni straniere da Romania, Malta, Spagna, Andorra, Svizzera, Gibilterra e Repubblica di San Marino. Sono 5 le discipline sportive in gara: basket, calcio, badminton, ginnastica artistica e ritmica. “Games for Inclusion”, i Giochi nazionali estivi, giunti alla XXXIII edizione, mettono in evidenza il potere dello sport come strumento in grado di generare inclusione. In tutte le discipline sportive sono previste gare di sport unificato attraverso il quale atleti con e senza disabilità intellettive giocano insieme nella stessa squadra. Attraverso un progetto di formazione e sensibilizzazione, realizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale e l’Ufficio educazione fisica e sportiva, sono coinvolti nell’evento 800 giovani volontari delle scuole secondarie. Cerimonia di apertura il 12 giugno alle 20.30 in piazza Europa. Lo stesso giorno, prima delle gare ufficiali sono previsti i preliminari al fine di testare le capacità di ogni atleta e formare batterie di pari livello di abilità.Mercoledì 14 giugno dalle 15 alle 17 sarà presente il ministro dello Sport Luca Lotti. Parallelamente alle gare si svolgono i programmi sportivi non competitivi dello Yap (Young Athletes Program), programma innovativo di gioco e attività motoria per bambini fino agli 8 anni d’età e Matp (Motor Activity Training Program) programma di allenamento studiato per bambini ed adulti con disabilità intellettive gravi e gravissime e disabilità fisiche e/o sensoriali con associata una disabilità intellettiva. Durante i Giochi gli atleti hanno inoltre la possibilità di sottoporsi ad esami medici gratuiti nell’ambito del Programma Salute promosso da Special Olympics. I Giochi nazionali estivi 2017 hanno preso il via dal 10 al 14 maggio scorso a Terni e Narni e si concluderanno, dopo La Spezia, a Biella dal 3 all’8 luglio.