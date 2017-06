Reddito di inclusione: Bova (Forum sociosanitario), necessario “un marcato senso di solidarietà fra le fasce sociali”

“Il Forum sociosanitario cristiano esprime gioia per la misura di contrasto universale alla povertà, definita ‘Reddito d’inclusione’ (Rei), varata ieri dal Consiglio dei ministri”. Lo dichiara al Sir Aldo Bova, presidente nazionale del Forum sociosanitario cristiano. “Sono decisioni di grande rilievo – evidenzia Bova – che vanno realizzate bene su tutto il territorio nazionale, tenendo in conto, come d’altra parte previsto, specialmente le famiglie più fragili per la presenza di minori e di persone con disabilità”.

Secondo il presidente del Forum sociosanitario, “in un popolo, degno di rispetto, ci deve stare un marcato senso di solidarietà fra le fasce sociali e che specialmente l’assistenza sanitaria pubblica debba essere assicurata a tutti, specialmente ai più poveri”. Poiché, però, “da studi di economia sanitaria emerge che lo stato di salute è legato non solo alla qualità di assistenza sanitaria, ma anche alle condizioni culturali delle persone, c’è il dovere di porre tutti nella condizione di uscire dalla povertà, per vivere con serenità economica ma anche per poter crescere in cultura, in modo da saper impostare al meglio il proprio stile di vita e con questo prevenire tante malattie”.