Pellegrinaggi: la sezione campana dell’Unitalsi a Fatima a 15 anni dalla canonizzazione di Padre Pio per ricordare la sua devozione

Dal 16 al 20 giugno si terrà a Fatima (Portogallo) il pellegrinaggio della sezione campana dell’Unitalsi. I pellegrini ripercorreranno idealmente i passi di Papa Francesco che ha visitato il santuario il 12 e il 13 maggio scorso proclamando santi due dei tre pastorelli, Francesco e Giacinta, ai quali apparve la Madonna nel 1917. “Un viaggio speciale questo – si legge in una nota – perché la partenza per il santuario portoghese coincide con un anniversario importante. Infatti, il 16 giugno del 2002 Papa Giovanni Paolo II proclamava Padre Pio santo con il nome di San Pio da Pietrelcina. Proprio lui ebbe per la Madonna di Fatima una speciale devozione e a lei riconosceva il fatto di averlo guarito miracolosamente dopo una grave malattia.

“Il centenario delle apparizioni mariane a Fatima – dichiara Federica Postiglione, presidente della sezione campana dell’Unitalsi – rappresenta una ricorrenza importante, che abbiamo voluto celebrare con questo pellegrinaggio. Sarà davvero emozionante ripercorrere le orme dei tre pastorelli e raccoglierci tutti insieme in preghiera, come loro hanno fatto alla presenza di Maria”. “La nostra partenza per il Portogallo – aggiunge Postiglione – coincide anche con la data della canonizzazione di Padre Pio verso il quale tutta la nostra associazione, in particolare in Campania, nutre una profonda devozione. Un viaggio, il nostro, che prende il via sotto l’ideale protezione del santo di Pietrelcina che fu devotissimo alla Madonna di Fatima”.