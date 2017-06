Papa Francesco: al Quirinale, “guardo all’Italia con speranza”, ci sono “le mie radici”. Terrorismo, migrazioni, giovani, lavoro e famiglia le priorità

“Guardo all’Italia con speranza”. È l’esordio del discorso pronunciato oggi dal Papa al Quirinale, in risposta a quello del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, di cui oggi ha ricambiato la visita ufficiale effettuata dal Presidente della Repubblica poco dopo la sua elezione. “Una speranza che è radicata nella memoria grata verso i padri e i nonni, che sono anche i miei, perché le mie radici sono in questo Paese”, ha proseguito Francesco: “Memoria grata verso le generazioni che ci hanno preceduto e che, con l’aiuto di Dio, hanno portato avanti i valori fondamentali: la dignità della persona, la famiglia, il lavoro…”. “E questi valori li hanno posti anche al centro della Costituzione repubblicana, che ha offerto e offre uno stabile quadro di riferimento per la vita democratica del popolo”, ha sottolineato Francesco: “Una speranza, dunque, fondata sulla memoria, una memoria grata”. “Viviamo tuttavia un tempo nel quale l’Italia e l’insieme dell’Europa sono chiamate a confrontarsi con problemi e rischi di varia natura – l’analisi geopolitica del Papa – quali il terrorismo internazionale, che trova alimento nel fondamentalismo; il fenomeno migratorio, accresciuto dalle guerre e dai gravi e persistenti squilibri sociali ed economici di molte aree del mondo; e la difficoltà delle giovani generazioni di accedere a un lavoro stabile e dignitoso, ciò che contribuisce ad aumentare la sfiducia nel futuro e non favorisce la nascita di nuove famiglie e di figli”. “Mi rallegra però rilevare che l’Italia, mediante l’operosa generosità dei suoi cittadini e l’impegno delle sue istituzioni e facendo appello alle sue abbondanti risorse spirituali, si adopera per trasformare queste sfide in occasioni di crescita e in nuove opportunità”, l’omaggio di Francesco.