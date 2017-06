Papa Francesco: al Quirinale, appello per “cooperazione internazionale” sui migranti. Loda impegno Italia per profughi e a favore della pace

“Il modo col quale lo Stato e il popolo italiano stanno affrontando la crisi migratoria, insieme allo sforzo compiuto per assistere doverosamente le popolazioni colpite dal sisma, sono espressione di sentimenti e di atteggiamenti che trovano la loro fonte più genuina nella fede cristiana, che ha plasmato il carattere degli italiani e che nei momenti drammatici risplende maggiormente”. Ne è convinto il Papa, che nel discorso al Quirinale ha citato “il vasto e complesso fenomeno migratorio”. “È chiaro che poche nazioni non possono farsene carico interamente, assicurando un’ordinata integrazione dei nuovi arrivati nel proprio tessuto sociale”, la tesi di Francesco: “Per tale ragione, è indispensabile e urgente che si sviluppi un’ampia e incisiva cooperazione internazionale”, l’appello. Nel discorso, il Papa ha tributato un omaggio al modo in cui l’Italia sta affrontando le nuove “sfide” trasformandole “in occasioni di crescita e in nuove opportunità”: “Ne sono prova – gli esempi scelti da Francesco – l’accoglienza ai numerosi profughi che sbarcano sulle sue coste, l’opera di primo soccorso garantita dalle sue navi nel Mediterraneo e l’impegno di schiere di volontari, tra i quali si distinguono associazioni ed enti ecclesiali e la capillare rete delle parrocchie”. “Ne è prova anche l’oneroso impegno dell’Italia in ambito internazionale a favore della pace, del mantenimento della sicurezza e della cooperazione tra gli Stati”, ha proseguito il Papa, che ha ricordato anche “la fortezza animata dalla fede con la quale le popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto hanno vissuto quella drammatica esperienza, con tanti esempi di proficua collaborazione tra la comunità ecclesiale e quella civile”.