Missione: Sacrofano, si chiude oggi il convegno dei Centri diocesani. “Ideare percorsi più creativi e accessibili, concreti e dal respiro globale”

Si conclude nella mattinata di oggi, sabato 10 giugno, a Sacrofano (Rm), il 9° Convegno nazionale dei direttori e delle equipe dei Centri missionari diocesani promosso dalla fondazione Missio sul tema “Sognate anche voi questa Chiesa”. “Gli oltre 200 partecipanti – si legge in una nota – lasciano oggi la Fraterna Domus con un impegno: quello di ideare percorsi di missione sempre più creativi e accessibili, concreti e dal respiro globale. A partire dalle singole realtà parrocchiali e diocesane”. “L’appuntamento più atteso è stato ieri con i lavori di gruppo: un vero e proprio brain storming missionario durato diverse ore, che ha visto impegnati i partecipanti nell’analisi di sei temi, con relative piste d’azione”, prosegue la nota, evidenziando che “i temi spaziavano da quello del ‘primo annuncio e nuove proposte per l’animazione e cooperazione missionaria’ alla progettazione dei nuovi compiti dei Cmd, da quello della ‘vocazione missionaria’ al tema della pastorale missionaria”. Da uno dei laboratori è emersa la necessità di “superare la settorialità, di offrire alla gente il contributo dei missionari rientrati come testimonianza nella pastorale ordinaria”. “Si sente una grande voglia di superare lo stallo dell’azione missionaria, di capire come fare per accogliere meglio le persone, incontrare i poveri nelle periferie”, conclude la nota, rilevando che “la missione è lontana ma anche vicinissima, basta aprire le porte e gli occhi”.