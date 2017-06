Giornata donatore sangue: Fidas, il 14 giugno incontro con ministro Lorenzin a Roma. In Italia sono 1 milione e 700mila

Il 14 giugno si celebra la Giornata mondiale del donatore di sangue, istituita dall’Oms per aumentare la consapevolezza della necessità di sangue e di emoderivati, ma soprattutto per ringraziare i donatori di sangue. Quest’anno la campagna proposta a livello mondiale ruota attorno allo slogan “Give blood. Give now. Give often”, ossia “dona il sangue, dona adesso e dona spesso”. Il sangue è una risorsa fondamentale non solo per trattamenti programmati e interventi urgenti, ma anche per curare i feriti in caso di emergenze (calamità naturali, incidenti, conflitti armati). L’accesso sicuro in quantità sufficiente al sangue e agli emoderivati è un elemento fondamentale di un sistema sanitario efficace. Ma in molti paesi i servizi trasfusionali devono affrontare la sfida di rendere il sangue sicuro e accessibile per tutti. “In Italia la terapia trasfusionale rientra tra i Livelli essenziali di assistenza e grazie alla presenza di 1 milione e 700mila donatori volontari il nostro paese è un esempio a livello internazionale”, ricorda Aldo Ozino Caligaris, presidente nazionale Fidas (Federazione italiana associazioni donatori di sangue) . Tuttavia l’invecchiamento della popolazione richiede un costante turn over di nuovi volontari del dono. Tra gli obiettivi per il prossimo futuro, “il rafforzamento della donazione volontaria, periodica, responsabile e non remunerata, la fidelizzazione dei donatori, la flessibilità della donazione in relazione ai bisogni programmati e, soprattutto, il coinvolgimento dei giovani”. Mercoledì 14 i responsabili delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue, insieme ai rappresentanti istituzionali del sistema sangue, incontreranno il ministro della Salute Beatrice Lorenzin; con rappresentanti del Coni e del Miur si farà il punto della situazione sulle collaborazioni volte a promuovere il dono del sangue e dei suoi componenti tra le nuove generazioni.