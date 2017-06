Diocesi: Padova, tutto pronto per il pellegrinaggio a Lourdes con l’Unitalsi

Tutto pronto e ancora posti disponibili per partecipare al pellegrinaggio diocesano di Padova che l’Unitalsi propone da oltre 40 anni a Lourdes nel periodo estivo. Le date sono: per il viaggio in treno dal 25 giugno al 1° luglio 2017, per il viaggio in aereo dal 26 giugno al 30 giugno 2017. Accompagneranno i pellegrini l’assistente spirituale Unitalsi Padova, don Luca Fanton; il direttore dell’Ufficio di pastorale della salute, don Giuseppe Cassandro, e don Fabio Fioraso, già assistente spirituale Unitalsi Padova. “Un pellegrinaggio che vede protagonisti non solo i malati ma anche quanti, volontariamente, scelgono il servizio di accompagnamento dei pellegrini. Per tutti un’esperienza dal forte valore umano e spirituale”, si legge in una nota. “Quest’anno un particolare appello è stato fatto ai giovani con #unitalsyoung che propone quote speciali e agevolate per quei giovani che desiderano fare un’esperienza di fede e di aiuto alle persone più fragili, ma anche di condivisione con i malati e i pellegrini di un ‘viaggio di speranza’”, prosegue la nota. Il pellegrinaggio Unitalsi a Lourdes prevede come di consueto un calendario di appuntamenti e celebrazioni: dalla Messa di apertura del pellegrinaggio alla liturgia penitenziale, dalla Messa internazionale alla Messa alla Grotta e nella basilica del Rosario, dalla processione eucaristica con la benedizione dei malati al flambeaux (la processione serale con le candele), dalla Via Crucis al bagno alle piscine. Alle celebrazioni si accompagnano anche delle visite guidate ai luoghi di santa Bernardette.