Diocesi: Padova, a fine giugno pellegrinaggio diocesano a Lourdes con l’Unitalsi

Si svolgerà dal 25 giugno al 1° luglio il pellegrinaggio a Lourdes che l’Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali) propone da oltre 40 anni nel periodo estivo per i fedeli della diocesi di Padova. “Accompagneranno i pellegrini – si legge in una nota – l’assistente spirituale Unitalsi Padova, don Luca Fanton, il direttore dell’Ufficio di Pastorale della salute, don Giuseppe Cassandro, e don Fabio Fioraso, già assistente spirituale Unitalsi Padova”. Sarà “un pellegrinaggio – prosegue la nota – che vede protagonisti non solo i malati ma anche quanti, volontariamente, scelgono il servizio di accompagnamento dei pellegrini. Per tutti un’esperienza dal forte valore umano e spirituale”. Quest’anno un particolare appello è stato fatto ai giovani con #unitalsyoung che propone quote speciali e agevolate per quei giovani che desiderano fare un’esperienza di fede e di aiuto alle persone più fragili, ma anche di condivisione con i malati e i pellegrini di un “viaggio di speranza”. Come di consueto, oltre alle visite guidate ai luoghi di santa Bernardette, sono in programma diversi appuntamenti e celebrazioni: dalla messa di apertura del pellegrinaggio alla liturgia penitenziale, dalla messa internazionale alla messa alla Grotta e nella basilica del Rosario, dalla processione eucaristica con la benedizione dei malati alla processione serale con le candele, dalla Via Crucis al bagno alle piscine.