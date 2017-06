Diocesi: Como, stamattina mons. Cantoni ordina cinque nuovi sacerdoti

Stamattina, alle ore 10, in cattedrale a Como, il vescovo Oscar Cantoni ordinerà cinque nuovi sacerdoti: don Alessio Gandola, della parrocchia di Bellagio; don Gabriele Martinelli, dell’Opera don Folci, nativo di Lanzo Intelvi; don Francesco Orsi, della comunità di Sondrio; don Francesco Vicini, anche lui dell’Opera don Folci, nativo di Firenze; don Stefano Zampieri, di Fino Mornasco. La celebrazione sarà preceduta, questa sera, alle 20.30, al Santuario della Santissima Trinità Misericordia di Villa Guardia da una veglia di preghiera promossa dal Centro diocesano vocazione. Come immagine che accompagna l’ordinazione i cinque novelli hanno scelto una raffigurazione del Cristo glorioso con la scritta “Unicamente la tua gloria”. “Come immagine – spiega Francesco Orsi, uno dei novelli – abbiamo scelto uno stucco della nostra cattedrale, cioè della chiesa madre della diocesi dove saremo ordinati presbiteri. E l’abbiamo scelto in linea con la frase che completa l’immagine, tratta dalla colletta del pontificale: “Unicamente la tua gloria”. Questo perché vorremmo che il nostro fosse un ministero che porta “germi di resurrezione” nel mondo nel quale saremo inviati… germi di gloria del risorto”.