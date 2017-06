Basilicata: sabato 17 giugno a Matera la Festa regionale dei giovani

Per meglio avvicinarsi al Sinodo dei vescovi dedicato ai giovani, indetto da Papa Francesco per l’ottobre 2018, il Servizio per la pastorale giovanile di Basilicata ha organizzato “La Festa regionale dei giovani” prevista per sabato 17 giugno, in piazza Vittorio Veneto di Matera dalle ore 17 alle 23. Tra festa e testimonianze di vita, i vescovi lucani, insieme ai giovani provenienti da tutta le regione, daranno vita ad una festa che vuole essere incontro, riflessione e manifestazione di gioia.

“Amazing Life” è l’evento conclusivo del cammino di riflessione che i giovani delle sei diocesi lucane hanno vissuto a partire dal tema della Giornata mondiale della gioventù “Grandi cose ha fatto in me l’onnipotente”. “Lo sguardo dell’uomo sul creato genera l’arte, la musica, lo sport e la poesia provocando sentimenti di stupore e meraviglia in particolare nei giovani che sono condotti a riconoscere, attraverso la fede, Dio artefice della vita e così testimoniarlo nel quotidiano con la gioia”, si legge in una nota. Il programma prevede alle ore 17 festa in piazza a cura dei movimenti e associazioni giovanili cattoliche e alle ore 20.30 concerto con la presenza di artisti internazionali affiancati dai giovani che hanno partecipato al concorso indetto dalla Pastorale giovanile dal titolo “Meraviglioso sei”.