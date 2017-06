Università Europea di Roma: nuovo corso di laurea in “Turismo e valorizzazione del territorio”

Con il nuovo anno accademico l’offerta formativa dell’Università Europea di Roma si arricchirà del nuovo corso di laurea triennale in “Turismo e valorizzazione del territorio”. Si tratta di “un percorso specifico per formare futuri laureati nel mondo del turismo e dell’agri-business”, si legge in una nota, con “competenze tecnico-professionali nei campi della gestione e dell’organizzazione dei servizi turistici, del marketing e della comunicazione digitale mediante adeguati strumenti per poter operare sia nell’ambito del turismo culturale e religioso, sia in quello del turismo sostenibile nel territorio”. “Il corso di laurea – prosegue la nota – si caratterizza per due specifici curricula: ‘Turismo religioso e culturale’ e ‘Sviluppo sostenibile e agriturismo’”. Il primo “è dedicato alla formazione di operatori in grado di valorizzare gli asset territoriali legati al cultural heritage, le memorie storiche e le istituzioni religiose presenti nel contesto italiano, europeo e mediterraneo, sia da un punto di vista socio-culturale, sia in quanto risorse economiche di primaria importanza”. Il secondo percorso, invece, è “rivolto alla valorizzazione del territorio, con particolare attenzione al potenziamento delle risorse agricole, agrituristiche e agroalimentari, in chiave di sostenibilità, adeguata utilizzazione delle risorse economiche, spirito di accoglienza e ospitalità”.