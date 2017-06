Perdonanza Celestiniana: il card. Gualtiero Bassetti sarà a L’Aquila il 28 agosto

Sarà il presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, a presiedere il 28 agosto, a L’Aquila, la celebrazione della Messa e il rito di apertura della Porta Santa della basilica di Collemaggio in occasione della Perdonanza Celestiniana. Creato Cardinale da Papa Francesco nel concistoro del 22 febbraio 2014 e nominato presidente dai vescovi italiani lo scorso 24 maggio, Bassetti sarà l’ospite d’onore della prossima Perdonanza. “Sono molto contento – dichiara l’arcivescovo dell’Aquila, mons. Giuseppe Petrocchi – che il cardinale Bassetti abbia dato la sua disponibilità a celebrare la festa aquilana del perdono. Siamo davvero onorati di accoglierlo nella nostra città per vivere con lui la Perdonanza che è, come ho già ricordato, una ‘intuizione pastorale’ di straordinaria portata, sia nell’ambito religioso sia nella dimensione sociale. Infatti, l’arte del perdono evita che i conflitti si infettino e degenerino in cancrene relazionali. Ciò è vero per la comunità cristiana, ma anche per quella civile”.