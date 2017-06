Papa Francesco: su Tv2000 sabato 3 giugno la veglia ecumenica di Pentecoste

Sabato 3 giugno, alle 16, in collaborazione con il Ctv, Tv2000 segue in diretta l’incontro ecumenico del Rinnovamento carismatico cattolico nel mondo con Papa Francesco al Circo Massimo. Domenica 4 giugno alle 10.30 sarà inoltre trasmessa in diretta da piazza San Pietro la messa di Pentecoste del Papa e la recita del Regina Coeli.

Saranno presenti numerosi leader delle realtà carismatiche cattoliche, evangeliche e pentecostali provenienti da diversi Paesi. Il programma di sabato 3 giugno prevede momenti di preghiera e gli interventi del predicatore della Casa Pontificia, padre Raniero Cantalamessa, e del pastore della Chiesa evangelica della riconciliazione, il rev. Giovanni Traettino. Il Papa, secondo programma, arriverà verso le ore 18 per presiedere la preghiera ecumenica.