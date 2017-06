Papa Francesco: ricevuto in udienza membro croato della Presidenza collegiale della Bosnia ed Erzegovina

Oggi Papa Francesco ha ricevuto in udienza, nel Palazzo apostolico vaticano, Dragan Čović, membro croato della Presidenza collegiale della Bosnia ed Erzegovina, il quale si è successivamente incontrato con il card. Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, accompagnato dall’arcivescovo Paul R. Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. Lo riferisce un comunicato della Sala stampa vaticana. “Nel corso dei cordiali colloqui – si ricorda in una nota – è stata espressa soddisfazione per le buone relazioni bilaterali, consolidate dall’Accordo di Base del 2006, e ci si è intrattenuti sulla situazione nel Paese, sulle sfide che esso si trova ad affrontare e sulle sue aspirazioni europee, con uno scambio di vedute su temi d’interesse, quali la pace, la riconciliazione, il dialogo interreligioso e la presenza della comunità cattolica nel Paese”. Nel prosieguo della conversazione, informa la nota, “sono state passate in rassegna alcune situazioni dell’attualità politica internazionale, con speciale riferimento al contesto regionale”.