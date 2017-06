Papa Francesco: al Rinnovamento carismatico, “50 anni di azione sovrana dello Spirito Santo. Vi aspetto sabato al Circo Massimo”

“Rendo grazie a Dio con voi per questi 50 anni di azione sovrana dello Spirito Santo”, “che ha dato vita alla corrente di grazia che è il Rinnovamento carismatico cattolico. Auguri per il Giubileo d’oro”. Lo afferma Papa Francesco in un messaggio inviato al Rinnovamento carismatico che in questi giorni a Roma vive il il Giubileo d’oro e che sabato pomeriggio vivrà il momento clou con la veglia ecumenica con il Papa al Circo Massimo. L’evento è organizzato dall’International Catholic Charismatic Renewal Services e dalla Catholic Fraternity. Circa 30mila i partecipanti, cattolici e anche del mondo evangelico e pentecostale, provenienti dall’Italia e da quasi 130 Paesi. “Voi siete un prezioso strumento dello Spirito per camminare con gli altri fratelli cristiani uniti nella preghiera e nel lavoro per i bisognosi, ‘camminando insieme alla mensa dell’Eucarestia’, come ho detto in Egitto, quando abbiamo pregato con il Papa Tawadros”. Il messaggio si conclude con un benvenuto a coloro che sono arrivati a Roma: “Vi voglio trovare tutti al Circo Massimo sabato 3 maggio per la veglia ecumenica di Pentecoste”.

Il programma del Giubileo d’oro prevede numerosi incontri, simposi e laboratori, che si svolgono in varie basiliche, chiese e location nel centro di Roma, con gli interventi dei testimoni dei primi anni del Rinnovamento e dei leader attuali. Le celebrazioni eucaristiche sono presiedute dai cardinali Stanislaw Rylko, Paul Josef Cordes, Kevin Joseph Farrell e dal vescovo Grzegorz Rys. Nella serata di domani venerdì 2 giugno al Circo Massimo, il programma prevede oltre tre ore di preghiera comunitaria, canti, testimonianze, riflessioni e la celebrazione eucaristica. Ulteriori informazioni su www.ccrgoldenjubilee2017.org