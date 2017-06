Ilva: card. Bagnasco, “esuberi? No a smantellamento industriale”

“La notizia degli esuberi dell’Ilva suscita grandissima preoccupazione perché sembra che si stia andando verso uno smantellamento industriale”. Lo ha detto l’arcivescovo di Genova e presidente dei vescovi europei, il card. Angelo Bagnasco, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000.

“Di fronte a migliaia di esuberi – ha spiegato il card. Bagnasco – le famiglie entrano in seria ansia per il proprio futuro. Si sarebbe dovuta fare una previsione per tempo creando alternative occupazionali che non rispondano, come diceva il Papa, alla logica d’assistenza. Chi di dovere avrebbe dovuto preparare delle nuove e serie forme di occupazione. Siamo molto preoccupati”.