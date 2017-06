Fratelli Maristi: il 6 giugno festa per san Marcellino Champagnat nel bicentenario dell’Istituto. A settembre il capitolo generale in Colombia

“Quest’anno la festa di san Marcellino Champagnat riveste un significato speciale, dal momento che stiamo celebrando il bicentenario dell’Istituto” e per il fatto che il prossimo 8 settembre “inizierà il nostro XXII capitolo generale in Colombia”. È quanto scrive fratel Emili Turú, superiore generale dell’Istituto dei Fratelli Maristi, in un messaggio inviato ai Maristi di tutto il mondo in occasione della festa di san Marcellino Champagnat, che sarà celebrata il 6 giugno. Il superiore generale inviata a vivere questa ricorrenza “ringraziando il Signore per il dono del carisma di Champagnat alla Chiesa e al mondo; chiedendo perdono per le nostre infedeltà allo Spirito di Dio; e rinnovando il nostro impegno per la vita e la missione marista”. Turú ricorda poi che “lo slogan del Capitolo – “Un nuovo La Valla” – ci invita a tornare a La Valla, la casa delle nostre origini, la nostra ‘casa della luce’ per riscoprire l’essenza del nostro carisma, e dandoci così la possibilità di ‘un nuovo inizio’, qui e ora”. Il Capitolo sarà l’occasione – osserva il superiore generale – “per domandarci cosa il Signore vuole da noi in questo momento storico, quali possano essere le nostre priorità per i successivi 8 anni, e ci troviamo anche per l’elezione del superiore generale ed il suo consiglio”. “Inoltre – aggiunge – in questa occasione il capitolo generale studierà le nostre Costituzioni proponendo le modifiche che riterrà più opportune”. “Vorrei che, insieme – conclude – abbiamo l’audacia, come Maria, di lasciarci guidare dalla novità emergente dello Spirito, senza lasciarci imprigionare da ciò che abbiamo fatto finora, o semplicemente portare avanti la gestione di ciò che esiste”.