Festa della Repubblica: domani a Roma anche una parata per rendere omaggio a chi salva vite in mare

Sarà presente anche Pax Christi a Roma, ai Giardini di Castel Sant’Angelo, il 2 giugno alla “Festa della Repubblica che ripudia la guerra” e che “vedrà sfilare la società civile per rendere omaggio a chi salva vite umane in mare e costruisce ogni giorno ponti di pace tra i popoli”. La parata è organizzata da “Un ponte per…”, insieme al Movimento Nonviolento e alle 6 Reti che animano la campagna “Un’altra difesa è possibile”. La “Festa della Repubblica che ripudia la guerra” prenderà avvio la mattina del 2 giugno alle 11.30 con un flashmob – “Parata d’onore per chi salva vite umane” – organizzato nei giardini di Castel Sant’Angelo, e proseguirà poi nel pomeriggio con l’assemblea “Obiettare alla guerra e fermare la strage nel Mediterraneo: strumenti e campagne per un’altra difesa possibile”, ospitata presso la sede della Società Geografica Italiana (via della Navicella 12, ore 15).

Nella stessa giornata è in programma alla Camera dei deputati l’ormai tradizionale incontro istituzionale con le ragazze e i ragazzi che stanno prestando la loro opera nel Servizio civile nazionale.