Fafce: documento per il 20° di fondazione. “Politiche familiari a livello nazionale e realizzare azioni family friendly” nell’Ue

La Fafce, nel documento diffuso in occasione del 20° di fondazione e dell’udienza odierna con Papa Francesco, passa poi a indicare la necessità di “un’adeguata protezione” del nucleo familiare “sul piano sociale, giuridico ed economico” per “assicurarne il pieno sviluppo”. Un richiamo specifico viene dedicato alla necessità di conciliare la vita professionale e domestica e la specifica protezione dovuta alle donne che lavorano in caso di maternità. Il testo della Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa fa quindi appello ai governi dei Paesi europei, invitando a considerare la famiglia come un soggetto di diritti; a “riconoscere e proteggere il carattere univoco del matrimonio, come unione tra un uomo e una donna, per il bene degli sposi e dei loro figli”; a promuovere e creare “politiche familiari a livello nazionale e a realizzare politiche family friendly” a livello di Unione europea, rispettando in particolare il “principio di sussidiarietà e le competenze nazionali nel diritto familiare”. Ulteriori richiami riguardano nuovamente la conciliazione famiglia-tempi di lavoro, l’occupazione giovanile così da poter creare una propria famiglia, l’educazione dei figli. Le relazioni familiari dovrebbero poi far da “modello per la cooperazione tra le nazioni in Europa e nel mondo”.