Fafce: documento per il 20° di fondazione. “Le famiglie sono un tesoro dell’Europa ed elementi costitutivi per il futuro”

“Le famiglie sono un tesoro dell’Europa ed elementi costitutivi per il futuro”: è il titolo del documento che la Fafce, Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa, diffonde in occasione del 20° anniversario di fondazione. Oggi a mezzogiorno una delegazione della Fafce, guidata dal presidente Antoine Renard, viene ricevuta in udienza privata da Papa Francesco. Il documento, che verrà consegnato al Papa, afferma con una serie di “considerando” il profilo e il ruolo della famiglia oggi nel Vecchio Continente. Vi si sottolinea che essa “è un indispensabile fattore di pace” e “gioca un ruolo speciale per la protezione delle libertà fondamentali”; viene sottolineato “il ruolo della famiglia per la cultura del dialogo, il rispetto reciproco e la riconciliazione”; viene ribadito “il ruolo cruciale dei genitori, madre e padre, per l’educazione dei ragazzi, e lo specifico carattere rispettivamente della maternità e della paternità”. Il documento afferma quindi che “la famiglia è il miglior ambiente in cui la solidarietà tra le generazioni può generarsi spontaneamente”. Il testo richiama altresì gli attuali problemi demografici che attraversano l’Europa, con “l’invecchiamento della popolazione”, la contrazione del tasso di natalità in diversi Paesi, il declino della fertilità, per poi sottolineare poco oltre il compito della famiglia nella “produzione di capitale umano” e quale cellula base della società.