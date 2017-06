Facoltà teologica del Triveneto: aperte le iscrizioni per il prossimo anno accademico

Saranno due i percorsi di studio offerti per l’anno accademico 2017/2018 dalla Facoltà teologica del Triveneto frequentata quest’anno da 2131 studenti, di cui circa 1650 laici, e dove insegnano 366 docenti. Saranno attivi – si legge in una nota – “in diverse sedi del Triveneto, aperti ai laici, uomini e donne, che desiderino acquisire una preparazione teologico-umanistica di livello universitario tramite lo studio della filosofia, della Bibbia, della storia, della teologia, delle scienze umane”. Il percorso di Teologia sarà articolato in tre cicli – baccalaureato, licenza, dottorato – disponibili nella sede di Padova. Il primo ciclo “si struttura in un quinquennio di base filosofica e di approfondimento teologico”, il secondo “mira alla qualificazione e aggiornamento dei presbiteri, degli operatori pastorali e dei laici interessati ad approfondire alcune tematiche”, mentre il terzo “permette agli studenti di elaborare un contributo originale allo sviluppo della ricerca teologica e li abilita all’insegnamento e alla ricerca presso facoltà ecclesiastiche e istituti teologici a livello universitario”. Il percorso di Scienze religiose articolato in laurea e laurea magistrale, potrà essere frequentato negli Istituti superiori di Scienze religiose collegati in tutto il Triveneto. Su www.fttr.it/offerta-formativa sono disponibili maggiori informazioni. Le iscrizioni alla Facoltà Teologica del Triveneto sono aperte fino a fine settembre.