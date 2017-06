Diritto d’asilo: Cir, al via la quarta edizione del concorso “Fammi vedere”

Il Consiglio italiano per i rifugiati (Cir) promuove per il 2017 la quarta edizione del concorso “Fammi vedere” per cortometraggi sul diritto d’asilo. Il bando è rivolto a tutti coloro che intendono raccontare, con linguaggio cinematografico, il complesso mondo dei richiedenti asilo e dei rifugiati. “È particolarmente importante la partecipazione e il coinvolgimento dei giovani e delle scuole di cinema che spesso riescono ad offrire un diverso e originale punto di vista”, si legge in una nota. I cortometraggi, della durata massima di 120 secondi, dovranno essere inviati entro il 15 ottobre 2017.

L’iniziativa è sostenuta da personalità del mondo della cultura e dello spettacolo che faranno parte della giuria e potranno presentare, fuori concorso, dei contributi sul tema del diritto d’asilo. Potranno essere eventualmente chiamati a integrare la giuria esponenti del mondo dei rifugiati, delle associazioni, dei media e del mondo scolastico. I tre corti vincitori del concorso otterranno rispettivamente un premio di 1.000/500/300 euro. La premiazione avrà luogo in una serata di raccolta fondi che si terrà entro la fine dell’anno 2017 a Roma. Il Cir inserirà i cortometraggi finalisti sul proprio canale e si riserva di adottare i cortometraggi vincitori del concorso per le proprie campagne di comunicazione sociale e di raccolta fondi sui mezzi radiotelevisivi. Info: www.cir-onlus.org