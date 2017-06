Diocesi: Vicenza, sabato 3 giugno mons. Pizziol ordina quattro nuovi sacerdoti

Sono quattro i nuovi sacerdoti che verranno ordinati sabato 3 giugno dal vescovo di Vicenza, monsignor Beniamino Pizziol. Si tratta di Andrea Pernechele (27 anni, di Stroppari di Tezze sul Brenta), Davide Zanoni (27 anni, di Marano Vicentino), Luca Centomo (34 anni, di Locara di San Bonifacio) e Stefano Guglielmi (34 anni, di Monticello Conte Otto): hanno compiuto gli studi teologici e il cammino formativo presso il Seminario Vescovile di Vicenza. La cerimonia di consacrazione si terrà a partire dalle 16 nella cattedrale di santa Maria Annunciata. “Già da qualche anno – si legge in una nota – gli ordinandi presbiteri hanno affiancato alla formazione teologica in seminario un’esperienza di tirocinio pastorale in una comunità parrocchiale: don Pernechele a Nove e Marchesane, don Zanoni a Malo e Molina, don Centomo a Torri di Quartesolo, Lerino e Marola, don Guglielmi a San Bonifacio”. In attesa di conoscere da mons. Pizziol la loro prima destinazione di servizio pastorale come presbiteri, domenica 4 giugno, nella solennità di Pentecoste, i novelli sacerdoti celebreranno la loro prima Messa nelle rispettive comunità di origine. Il rettore del Seminario, mons. Carlo Guidolin, affida “i quattro giovani ordinandi alla preghiera di tutti, affinché più che organizzare o fare, siano veri uomini di comunione, volti a incoraggiare e a sostenere i cammini di fede delle comunità a cui saranno inviati”.