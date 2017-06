Diocesi: Venezia, il 5 giugno torna il “gelato prima degli esami” con il patriarca Moraglia

Si rinnoverà nei prossimi giorni, nella diocesi di Venezia, la tradizione del “Gelato prima degli esami”, l’appuntamento informale e festoso che vedrà il patriarca Francesco Moraglia assieme ai ragazzi, perlopiù 14enni, impegnati a breve nei cosiddetti “esami di terza media”. “Il patriarca Francesco – è scritto nell’invito trasmesso in queste settimane ai vari gruppi della diocesi – desidera incontrare i ragazzi in tre diversi luoghi e tempi (in Terraferma, a Venezia e sul Litorale) verso la fine dell’anno scolastico e prima degli esami di licenza per essere loro accanto in questo importante momento della vita (non solo scolastica!)”. All’incontro sono invitati anche i responsabili dei gruppi, i catechisti, gli educatori, gli insegnanti e quanti altri li accompagnano nella crescita umana e cristiana perché “come comunità educante possiamo essere partecipi delle gioie e delle fatiche della loro maturazione”. Ecco, nel dettaglio, il calendario degli incontri previsti: lunedì 5 giugno, con inizio alle 19, il “gelato prima degli esami” sarà presso il Centro pastorale card. Urbani di Zelarino (per tutta la zona di Mestre, Marghera e Riviera); martedì 6, alle 17.30, a Jesolo presso la parrocchia di S. Giovanni Battista (per l’intera zona del Litorale); mercoledì 7, alle ore 19, a Venezia nel patronato parrocchiale dei Frari (per il centro storico della città e le isole).